Lille vence pelo placar mínimo e iguala pontuação do PSG na Ligue 1

Neste domingo, pelo Campeonato Francês, o Lille venceu o Rennes fora de casa por 1 a 0, e igualou a pontuação do líder PSG, mas fica atrás pelos critérios de desempate.

O único gol da partida ocorreu aos 16 do primeiro tempo. Salin espalmou mal a bola no escanteio, e David aproveitou o vacilo do goleiro para marcar.

Com 45 pontos na competição, o Lille chega à terceira vitória seguida e mantém perseguição ao líder parisiense. O próximo compromisso do segundo colocado da Ligue 1 será contra o Dijon, no próximo domingo.

O Rennes possui 35 pontos, está na quinta colocação e fora da zona de classificação para competições europeias e enfrentará o Olympique de Marseille, no sábado.

Confira outros resultados da rodada, deste domingo:

Bordeaux 2 x 1 Angers

Dijon 1 x 1 Strasbourg

Metz 2 x 0 Nantes

Reims 1 x 0 Brest.