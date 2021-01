Lincoln é anunciado como novo reforço do Vissel Kobe, do Japão

Chegou ao fim a longa novela sobre a saída de Lincoln do Flamengo. O atacante foi anunciado na manhã desta quarta-feira (20) como novo reforço do Vissel Kobe (JAP).

A confirmação foi feita através das redes sociais o clube, que divulgaram também a primeira mensagem do jogador aos fãs japoneses.

“Olá, torcedores do Kobe! Quem está falando é o Lincoln. Que Deus abençoe o nosso ano. Estou muito feliz com o novo desafio na minha vida. Espero retribuir a todo carinho que vocês têm por mim. Obrigado pelo carinho e mensagens. Até breve”.

As negociações entre Flamengo e Vissel Kobe avançavam pelo empréstimo do atleta, mas a entrada do FC Cincinnati (EUA) na disputada nas últimas semanas fez o acordo com os japoneses mudara para uma transferência definitiva.

Revelado nas categorias de base do clube carioca, Lincoln deverá render cerca de R$ 16 milhões (3 milhões de dólares) aos cofres rubro-negros, que ainda seguirão com 25% de seus direitos econômicos. O atacante acertou contrato de três temporadas com a equipe asiática.

Apontado como uma das grandes promessas recentes do clube, Lincoln não conseguiu confirmar em campo as expectativas de dirigentes e torcedores, e acabou perdendo espaço no elenco após a saída de Jorge Jesus.

Em meio inclusive a trocas de farpas com cartolas rubro-negros, o jogador vinha treinando com o elenco sub-20 do Flamengo desde o início de dezembro do último ano.