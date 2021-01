Liquidação? Brunna Gonçalves e ex-BBBs usam mesma roupa no Réveillon · .

Mulher de Ludmilla, Brunna Gonçalves usou um look para a festa de Réveillon de uma marca que representa, mas o mesmo modelito foi vestido por outras famosas como as ex-BBBs Flayslane Raiane e Paula Amorim. Independentemente se foi liquidação ou permuta, a repetição divertiu internautas nesta sexta-feira (1º).

De acordo com o site da marca Kaoli, o conjunto Hadid, que conta com saia, top e mangas balonê, custa 589 reais, está com frete grátis e o valor pode ser parcelado em até cinco vezes.

Nos comentários de uma das publicações do perfil de fofocas Gossip do Dia, alguns seguidores debocharam das celebridades. “Parece meu bairro com os looks da Renner”, brincou Karol Ferreira. “Estava três por dez [reais]”, escreveu Dayane Vieira. “Ainda bem que não passaram juntas, né”, constatou Samy Rodrigues.

Além de Brunna, Flay e Paula, o humorista da web Rafael Uccman e as blogueiras Tainá Costa e Mayara Maia também curtiram a virada com a versão da cor branca do traje.

Na noite de quinta-feira (31), a dançarina se declarou à Ludmilla na legenda da última foto publicada em 2020. “Mais um Ano-Novo ao seu lado e que seja assim pra sempre, te amo. Feliz 2021, pessoal!”, escreveu Brunna.

Participante do BBB20, Flayslane passou a virada ao lado de amigos da família e falou sobre aprendizado no ano que passou. “2020 foi um grande professor, um caminho cheio de surpresas, um caminho agridoce, cheio de lágrimas e sorrisos de todos os tipos, chegadas e despedidas, ápice de emoções, e com muita paulada também chegou uma nova ordem de prioridades”, disse a cantora.

“Um ano em que aprendi que o que buscava fora sempre esteve dentro de mim, obrigada, 2020 por ter sido tão desafiador e de tanta evolução. Só gratidão. Bem-vindo, 2021. O coração está cheio de expectativas, de esperanças com a sua chegada”, completou a colega de confinamento de Victor Hugo.

Integrante do elenco do BBB18, Paula Amorim curtiu mais um Réveillon ao lado do namorado, Breno Simões, com quem namorada desde o reality da Globo.

“Que nosso ano seja leve e transborde amor. Que a gente sempre enxergue o outro com os olhos do coração. Que nossos sonhos se realizem. E que a alegria contagie todos os nossos dias. Pra nós e pra vocês, desejo tudo de melhor que a vida possa oferecer!”, escreveu a influenciadora digital.

Veja o look da marca representada por Brunna Gonçalves:

Confira os looks iguais:

Veja os posts das famosas: