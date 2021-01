Lira diz que novo auxílio emergencial deve ter MENOS beneficiários

Arthur Lira, deputado do PP-AL e candidato à presidência da Câmara dos Deputados, afirmou que, na prorrogação do auxílio emergencial, o número de beneficiários deve ser menor. Lira tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na disputa pelo cargo e é líder do Centrão.

“Penso que foi providencial para manutenção da economia aquecida, mas sabemos que ele teve falhas. Acho que a base de recebimento será menor. O cadastro será mais polido”, afirmou Lira durante reunião mensal do Conselho Político e Social (COPS), da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Lira afirmou ainda que não conversou com ninguém do governo sobre a prorrogação do auxílio emergencial ou sobre a criação de um novo programa social que substitua ou reformule o Bolsa Família. “Eu tenho a impressão de que, dentro do teto, com o Orçamento aprovado, o mercado aceitaria entre R$ 20 bilhões e R$ 50 bilhões por um período máximo de seis meses”, afirmou Lira. “O nosso esforço e otimismo nesse assunto é que a gente precise de dois a três meses, com o Orçamento aprovado, para discutir um novo programa. Para isso, precisaria da PEC emergencial para ter espaço e garantir o teto”, disse ele.

Ao longo do segundo semestre de 2020, o governo cogitou por diversas vezes a criação de um novo programa social que tivesse o objetivo de substituir o Bolsa Família. Ele pagaria mais e abrangeria mais beneficiários.