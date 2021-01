Lisca pede que Gaciba abandone cargo e dispara: ‘estou com nojo’

O América-MG derrotou o Avaí por 2 a 1, gols de Rodolfo e Ademir para o Coelho, com Getúlio descontando, mas não levou o título da Série B. O time mineiro ficou com a mesma pontuação da Chapecoense, que venceu seu duelo contra o Confiança por 3 a 1 e levou o troféu por ter um saldo de gols melhor do que os mineiros. Ambos ficaram empatados em tudo, até nos pontos, 73 para cada equipe.

Mas, o time catarinense ficou com o título graças a um pênalti marcado aos 50 minutos do segundo tempo, que foi convertido por Anselmo Ramon, garantindo o gol necessário para a conquista da Chape, que venceu o Confiança por 3 a 1.

O resultado e a atuação da arbitragem no duelo em Chapecó e durante o campeonato foi motivo de revolta do técnico Lisca, que desabafou mais uma vez sobre erros que prejudicaram o Coelho, na visão do treinador. Confira nos vídeos desta nota a contrariedade do treinador do time mineiro com a comissão de arbitragem da CBF e o árbitro Anderson Daronco, que apitou o jogo da Chapecoense.

