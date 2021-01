Lista de famosos do BBB21 movimenta a web · .

O BBB21 ainda nem começou e já está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O internauta que acessou o Twitter neste sábado (2) viu nos trending topics diversos nomes de celebridades, como Fiuk, Gustavo Mioto, Nego do Borel, Gracyanne Barbosa, Carol Macedo, Camilla de Lucas e Rafael Infante. Todos eles estão entre os nomes cotados para o confinamento.

A lista de participantes famosos era um fenômeno exclusivo de A Fazenda, mas, desde o BBB20, isso também passou a acontecer no reality da Globo, com os fãs ansiosos pela confirmação de quais celebridades vão dividir a casa com os anônimos.

A Globo faz de tudo para esconder e despistar sobre a lista oficial. As pessoas apontadas como competidoras do programa não podem confirmar nada antes da divulgação da emissora, sob pena de terem o acordo rompido, mas informações e pistas acabam vazando.

O perfil TVlizando, que acompanha realities no Twitter, divulgou dez famosos que foram revelados nos últimos dias: Matheus Mazzafera, Camilla de Lucas, Fiuk, Carol Macedo, Nego do Borel, Pocah, Rafael Infante, Carla Diaz, Gustavo Mioto e Gracyanne Barbosa.

Confira o post abaixo:

COM VOCÊS O CAMAROTE DO #BBB21(Até o momento): (Obs: Nomes revelados pelo @tvlizando, @AlvaroPenerotti e alguns colegas) MATHEUS MAZZAFERA

CAMILLA DE LUCAS

FIUK

CAROL MACEDO

NEGO DO BOREL

POCAH

RAFAEL INFANTE

CARLA DIAZ

GUSTAVO MIOTO

GRACYANNE BARBOSA pic.twitter.com/SKlMoMsmr0

— TVlizando 📺 (@tvlizando) January 2, 2021

O colunista Leo Dias, do Metrópoles, confirmou com fontes que Gustavo Mioto e Fiuk estarão no BBB21, que faz primeira apresentação em 25 de janeiro e acaba em 4 de maio. Essa será a edição mais longa da história, com 100 episódios ao todo, e repetirá a fórmula de misturar convidados e anônimos.

Ainda não há informações sobre a quantidade exata de competidores pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Assim como aconteceu com A Fazenda 12, os participantes selecionados vão passar por um período de testes e pré-confinamento, como forma de prevenção contra a Covid-19.

A partir do dia 8, a Globo começará a divulgar detalhes do programa. Existe a expectativa de a lista oficial sair já na próxima semana. Alguns dos nomes apontados como prováveis realmente acabam se confirmando, mas a direção do reality costuma guardar cartas na manga para surpreender o público.

Veja abaixo a repercussão das listas que circulam na web:

Essa lista de prováveis participantes do camarote do #BBB21 acho bem possível já q só tem 2 negros kkk pic.twitter.com/Tf7MQlqL5I

— PEDRAO (@Itspedrito) January 2, 2021

Kefera, Gustavo Mioto e Fiuk no BBB 21. Se realmente for confirmado, será tipo isso:#BBB21pic.twitter.com/IzNbyqBoPf

— Miss Zericórdia (@zericordia_miss) January 2, 2021

os locais onde o boninho foi coletar o elenco masculino do bbb #BBB21pic.twitter.com/CPudfvyf59

— 𝐣𝐨𝐚𝐨 𝐝𝐞𝐢𝐯𝐢𝐬𝐨𝐧 (@joaodeivison) January 2, 2021

Gustavo Mioto no #BBB21 finalmente um cantor sertanejo que tem carisma e simplicidade pic.twitter.com/nheHsIMuXf

— ρατн (@iamanitta) January 2, 2021