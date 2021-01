Liverpool goleia o Aston Villa e avança na Copa da Inglaterra

O Liverpool estreou na Copa da Inglaterra com o pé direito. O time de Jürgen Klopp foi até Birmingham nesta sexta-feira para enfrentar um mutilado Aston Villa, que vive um surto de Covid-19 e mandou a campo jogadores dos times Sub-18 e Sub-23, e venceu por 4 a 1. Mané (duas vezes), Wijnaldum e Salah marcaram para os Reds, enquanto Louie Barry fez para os donos da casa.

BOM INÍCIO

Jogando contra uma equipe inexperiente, o Liverpool se impôs logo no início e precisou de apenas três minutos para balançar as redes do goleiro Ákos Ónodi, de 19 anos. Curtis Jones cruzou da direita e Sadio Mané, livre dentro da área, cabeceou para abrir o placar.

BRILHO ADOLESCENTE

O Liverpool continuou mandando na partida após fazer o primeiro gol, mas foi surpreendido no fim da primeira etapa em rápido contra-ataque. Callum Rowe enfiou lindo passe para Louie Barry, de apenas 17 anos, que não tremeu cara a cara com Kelleher e tocou na saída do goleiro para deixar tudo igual.

Liverpool venceu fora de casa (Foto: HANNAH MCKAY / POOL / AFP)

MASSACRE NO SEGUNDO TEMPO

Jürgen Klopp voltou com o meio-campista Thiago Alcântara para a etapa final e o filho do tetracampeão Mazinho deu outra cara aos Reds. Aos 14 minutos, Salha fez jogada pela direita, tocou para Minamino, que entregou para Wijnaldum fazer o segundo. Três minutos depois, Shaqiri cruzou e Mané, de novo de cabeça, ampliou. Mais dois minutos se passaram e Shaqiri deu nova assistência, desta para Salah fechar o placar no Villa Park.

OUTRO JOGO DO DIA

Em outro confronto de times da Premier League na Copa da Inglaterra, o Wolverhampton recebeu o Crystal Palace nesta sexta-feira e o time de Nuno Espírito Santo venceu por 1 a 0. Com gol do espanhol Adama Traoré, os Lobos também estão classificados.