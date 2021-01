Liverpool revê Aston Villa após 7 a 2 histórico para não atingir marca que só aconteceu uma vez com Klopp

O Liverpool reencontra nesta sexta-feira (8) o adversário que, sem sombra de dúvidas, mais o surpreendeu nos últimos anos. Três meses depois de levar um histórico 7 a 2 na Premier League, os Reds voltam a Birmingham para encarar o Aston Villa, às 16h45, dessa vez pela terceira fase da FA Cup, a Copa da Inglaterra.

Além de apagar de vez aquele resultado da memória, o Liverpool tem um desafio extra, independentemente de quem esteja em campo (é bem provável que Jürgen Klopp poupe algumas das estrelas para dar um descanso em um calendário tão apertado).

Em mais de cinco anos de trabalho com Klopp, o Liverpool só ficou três partidas consecutivas sem marcar um gol entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro de 2016: derrota por 1 a 0 para o Stoke City, empate sem gols com o West Ham e derrota por 2 a 0 para o Leicester City na Premier League.

O time atual passou as duas últimas partidas em branco, ao empatar com o Newcastle United e perder por 1 a 0 para o Southampton, ambas fora de casa. O último tento marcado pelos Reds foi de Sadio Mané, aos 12 minutos do primeiro tempo, no empate em 1 a 1 com o West Bromwich.

Ficar tanto tempo sem gols é estranho para um time que se acostumou tanto a marcá-los, em especial há três temporadas, quando formou-se o trio Salah, Firmino e Mané. Na chamada ‘Era Klopp’, são 629 gols em 289 partidas, média de 2,17 a cada jogo.

Aston Villa goleia Liverpool por 7 a 2 em Birmingham Matthew Ashton / Getty Images

Isso estará à prova nesta sexta, em Birmingham, onde o Liverpool abrirá uma competição que não vence desde a temporada 2005-06. Ao todo, são sete conquistas da Copa da Inglaterra: 1964-65, 1973-74, 1985-86, 1988-89, 1991-92 e 2000-01, além da já citada.

Do outro lado, o Aston Villa provavelmente irá a campo cheio de modificações, por conta do surto de COVID-19 que recentemente atingiu o clube. Não está descartado, inclusive, o uso de jovens das categorias de base para completar o plantel.