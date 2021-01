Liverpool tem interesse e acena com proposta para a contratação de Éder Militão, do Real Madrid

Em baixa no Real Madrid, o zagueiro brasileiro Éder Militão, de 22 anos de idade, pode ser mais um brasileiro a atuar na Premier League. Após a imprensa inglesa afirmar que o defensor interessa ao Tottenham, o LANCE! apurou que o Liverpool já acena com uma proposta para contar com o jogador junto ao clube espanhol.

Apesar do interesse recente do time treinado por José Mourinho, é a equipe de Jürgen Klopp que pode levar vantagem na negociação. O treinador alemão já tentou levar o brasileiro aos Reds em 2018, quando Militão atuava pelo Porto. O clube estaria disposto a pagar 36 milhões de libras para tirar o zagueiro do Real Madrid já neste mês de janeiro. Além de Tottenham e Liverpool, Bayern de Munique e PSG já demonstraram interesse recente na contratação do jogador.

Vale lembrar que o Liverpool sofre com problemas defensivos nesta temporada, muito por conta da ausência de Virgil Van Dijk, que desfalca a equipe desde outubro, quando precisou ser operado no joelho após romper os ligamentos e deixou uma lacuna difícil de ser preenchida por Klopp, que conta com um elenco curto.

Devido à crise do coronavírus que afetou os cofres de praticamente todos os clubes do futebol mundial, o Liverpool deposita esperanças na conquista da Premier League e em chegar longe na Champions League. A equipe enfrenta o RB Leipzig, da Alemanha, nas oitavas de final. Uma queda precoce no mata-mata da principal competição de clubes poderia gerar efeitos mais trágicos ainda nas finanças da entidade.

O temor por uma má campanha pode levar o Liverpool a reforçar o seu sistema defensivo e Éder Militão seria o nome preferido de Klopp. No mercado de verão, o clube fez três contratações: o grego Kostas Tsimikas, do Olympiacos, o hispano-brasileiro Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, e o português Diogo Jota, do Wolverhampton. O Liverpool lidera a Premier League com 33 pontos, mesma pontuação do Manchester United, que tem um jogo a menos. O Manchester City tem 29, mas ainda cumprirá dois jogos.

Militão ganhou espaço no futebol europeu com uma passagem marcante pelo Porto, que chamou atenção do Real Madrid, que pagou cerca de 50 milhões de euros (R$ 215 milhões, na cotação da época) para levá-lo ao Santiago Bernabéu. Contudo, Zidane não tem dado chances ao brasileiro, preterido por Nacho em diversas ocasiões durante a temporada madridista.