Liverpool tem mais pontos perdidos em 17 rodadas do que nas últimas duas campanhas

Sim, o Liverpool é líder da Premier League, dono do melhor ataque e evidentemente forte candidato ao bicampeonato. Mas a derrota por 1 a 0 para o Southampton, no complemento da 17ª rodada, garante algumas marcas negativas para o estrelado time de Jürgen Klopp.

A começar pela pontuação. Até aqui, em 17 jogos, o Liverpool soma 33 pontos, mesmo número do rival Manchester United (que tem uma partida a menos). Isso significa que já deixou 18 pelo caminho, mais do que nas duas temporadas passadas completas.

Em 2018-19, os Reds terminaram com o vice-campeonato inglês, somando 97 pontos, contra 98 do campeão Manchester City. Eles bateram o próprio recorde na temporada seguinte, quando ergueram o troféu com 99 pontos, na melhor campanha do clube na Premier League.

Ou seja, nas duas temporadas, o Liverpool deixou de somar 17 e 15 pontos, respectivamente. E isso em campanhas completas, com 38 jogos. O que significa que, mesmo se vencer todos os 21 compromissos que tem pela frente, o time de Klopp não alcançará a pontuação dos anos anteriores.

Roberto Firmino lamenta lance em derrota do Liverpool para o Southampton Andrew Powell / Getty Images

A sequência recente não é mesmo das mais inspiradas. O Liverpool não marcou nenhum gol nos dois últimos jogos (empatou o anterior com o Newcastle United, também fora de casa). Assim, somado ao 1 a 1 com o West Bromwich em Anfield, completou três rodadas sem vencer.

É a primeira vez que isso acontece desde a reta final da temporada 2017-18. Entre o fim de abril e começo de maio, o Liverpool empatou em 2 a 2 com o West Brom, ficou no 0 a 0 com o Stoke City e perdeu por 1 a 0 para o Chelsea na sequência, em Londres.

O Liverpool volta a campo na sexta-feira (8), contra o Aston Villa, pela terceira rodada da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Pelo Campeonato Inglês, o próximo jogo é em 17 de janeiro, contra o Manchester United, em Anfield.