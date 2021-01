Locked Down: filme de comédia sobre quarentena ganha trailer

O HBO Max divulgou nesta terça-feira (05) o primeiro trailer de Locked Down, filme de comédia romântica estrelada por Anne Hathaway (Os Miseráveis) e Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão), nos papéis de Linda e Paxton, respectivamente. Ambientada no contexto da pandemia do coronavírus, a trama será centrada na crise do casal que está prestes a se separar. Contudo, com o decreto de isolamento social, eles são obrigados a continuarem juntos em casa.

Diante da mudança e dos desafios de a dupla ter dessa convivência no período, o longa promete adicionar novos elementos ao gênero de comédia romântica. Por exemplo, o envolvimento da dupla em um plano de assalto à loja na qual ela trabalha, com o objetivo de roubar um diamante. Com o desenrolar dos fatos, haveria a chance de reaproximação, conforme sugere o vídeo (em inglês e sem legenda):

Sinopse

Em Locked Down, assim que decidem se separar, Linda e Paxton descobrem que a vida tem outros planos para eles quando precisam ficar em casa por conta do isolamento obrigatório. A coabitação será um desafio, mas alimentada pelo amor dos dois por poesia e por grandes quantidades de vinho, irá aproximá-los da forma mais surpreendente enquanto lidam com a difícil situação.

Mensagem controversa

O trailer teve uma recepção dividida por parte da crítica. Alguns argumentaram que é um equívoco tratar o tema tão grave e atual de modo divertido e com a mensagem de que o isolamento pode consertar um casamento. Por outro lado, outros apontam que é inspirado e representa a vida de várias pessoas ao redor do mundo, além de que os grandes nomes do elenco possam trazer boas atuações.

Além de Hathaway e Ejiofor, o filme contará com Ben Kingsley (Gandhi), Ben Stiller (Entrando numa Fria), Stephen Merchant (Logan), Mindy Kaling (The Office), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Dulé Hill (Psych) e Jazmyn Simon (Ballers). Dirigido por Doug Liman (A Identidade Bourne), Locked Down chegará ao serviço de streaming em 14 de janeiro.