Loja Popular e Liderança de Nicho

Loja popular e diferencial competitivo

Uma loja multicoisas costuma ser um tipo de comércio popular, haja vista que se refere a uma loja onde há vários tipos de produtos, geralmente a preços acessíveis. No entanto, muitos empreendedores podem alcançar a liderança de nicho através de uma loja popular, ao passo que se torne uma referência mesmo dentro das de suas variedades.

Isso porque uma loja popular pode ser um diferencial competitivo dentro do seu ramo. Por exemplo, para uma loja pequena que vende artigos e produtos diversos, é importante que se destaque em algumas questões, como a presença digital, promoções para os clientes e a visualização da loja.

Nicho de negócio e produtos variados?

Além disso, ainda que o empreendedor venda muitas variedades e não considere o seu negócio um nicho, é possível que ele se torne um nicho dentro desse tipo de loja, desde que tenha dentre seus produtos populares, algumas exclusividades.

Por isso, muitas pequenas lojas na atualidade misturam artigos e produtos com artesanato, por exemplo, se tornando assim um diferencial competitivo. Por isso, para que um empreendedor que possui uma loja de variedade de produtos se torne um diferencial, é necessário que ele tenha uma idéia que atraia o cliente. Ao passo que ele obtenha destaque na sua região de atuação.

Solução ao cliente e programa de fidelidade

Por isso, é fundamental que o empreendedor analise o comportamento de compra do cliente da sua região. Ao passo que ele verifique as necessidades desse cliente e possa oferecer uma solução.

Sendo assim, ainda que uma região possua várias lojas multicoisas, é possível que o empreendedor tenha alguns produtos diferenciados ou ainda, um preço bem competitivo. Bem como um programa de fidelidade. Haja vista que o cliente que costuma comprar nessas lojas menores são sempre as mesmas pessoas.

Sendo assim, há muitas possibilidades para gerar um diferencial competitivo para uma loja de artigos. Por isso, cabe ao empreendedor atuar com estratégias, independentemente do tamanho do negócio.