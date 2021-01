Loja Virtual – Tendência no Empreendedorismo

Loja virtual no empreendedorismo e a lucratividade

Dentre as opções de atuação no empreendedorismo a loja virtual é uma opção muito viável atualmente. Já que claramente a maioria do público se encontra na internet.

Por isso, é uma área que vem crescendo muito no Brasil. Segundo pesquisas recentes do ReportLinker, 80 milhões de reais foi o faturamento de 2019 da área de comércio eletrônico. Porém, em nível global as receitas somam mais de 3 trilhões de dólares. Ou seja, é um mercado que envolve muito dinheiro.

Concorrência acirrada e planejamentos estratégicos

Por isso, gera muita lucratividade. Todavia, é uma concorrência acirrada, por isso, para o empreendedor entrar no mercado de ecommerce é fundamental que tenha planejamento estratégicos.

Bem como, deve direcionar orçamentos para investir em projetos de sistemas, o gera valor para o seu comércio.

Plataformas Marketplace e nichos de mercado

Uma das opções mais viáveis para que possa entrar no mercado eletrônico é através das plataformas marketplace. Já que são sites que concentram lojas menores.

Além disso, é possível ao empreendedor abrir o site da sua própria loja que já funciona fisicamente. Porém, focando em nichos de mercado. Podendo inclusive, ocupar a liderança.

Sendo assim, a loja virtual é uma tendência de negócio até mesmo para quem já possui uma loja física. Causando um impacto positivo no faturamento da empresa. Ao passo que a empresa cresça de forma escalável e inovadora, melhorando inclusive as entregas que a empresa faz ao seu cliente final.