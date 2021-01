Lojas Americanas e B2W anunciam vagas trainee; inscrições até dia 31

As Lojas Americanas e B2W estão com vagas abertas para o programa de trainee. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de janeiro. A empresa está em busca de novos talentos para os setores de UX, Dados e Tecnologia. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

A fintech das Lojas Americanas e B2W, Ame, anunciou vagas disponíveis para seu programa de trainee.

Segundo divulgado, o intuito da empresa é encontrar novos talentos para os setores de UX, Dados e Tecnologia que contribuam para expandir o ecossistema e o seu super app.

Os candidatos participarão de atividades para desvendar enigmas e soluções aos cases que serão apresentados em seus jogos.

Além de oferecer maior dinamismo na parte da contratação, a empresa aumentou as chances para que os candidatos de diferentes perfis possam participar do processo seletivo, não exigindo o conhecimento na língua inglesa.

Todos os estudantes recém-formados podem participar do processo seletivo, sem a necessidade de sair dos estados onde vivem.

Além de mostrar vontade de aprender, os interessados também devem estar por dentro de práticas que garantam melhor experiência aos usuários da plataforma do super app.

Os novos contratados vão receber benefícios adicionais da empresa, além da remuneração, como:

Vale Alimentação;

Vale Transporte;

Plano de Saúde;

Gympass.

Os interessados podem enviar sua inscrição até o dia 31 de janeiro pelo site oficial.

