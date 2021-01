Lokomotiv Moscou anuncia a contratação de Pablo, ex-Corinthians

O ex-Corinthians Pablo tem um novo clube na Europa. O zagueiro, que estava no Bordeaux, foi anunciado pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia. Segundo a “RMC Sport” e “Sud Ouest”, o clube russo pagará 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) pelo brasileiro.

– Estou feliz por ingressar no Lokomotiv. Para mim, esse é um novo desafio de carreira. Darei tudo de mim para que o clube cumpra suas tarefas e volte aos lugares que merece. Os fãs podem ter certeza disso. Quero conhecer a equipe o quanto antes e começar a treinar. Há muito trabalho pela frente – disse o brasileiro.

No Lokomotiv, Pablo encontrará outro brasileiro: Murilo, ex-Cruzeiro. O zagueiro que estava no Bordeaux se apresentou em Marbella, na Espanha, por conta da pausa de inverno do Campeonato Russo.