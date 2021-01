Longe da Globo há 13 anos, Mel Lisboa é contratada para ser vilã de novela · .

Depois de 13 anos longe da Globo, Mel Lisboa foi escalada para viver a vilã de Cara e Coragem, trama que está na fila para ser exibida no horário da sete. A previsão é que o folhetim vá ao ar após o fim de Quanto Mais Vida Melhor. No novo papel, a atriz contracenará com Ícaro Silva e Ricardo Pereira.

A artista iria atuar em Malhação – Transformação, mas, com o adiamento da temporada inédita da novela teen para 2022, algumas escalações que já estavam fechadas foram desfeitas. Além de Mel Lisboa, essa mudança também afetou Malvino Salvador, Regiane Alves e Marcello Novaes. As informações são da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Em Cara e Coragem, o trio de vilões formado por Mel, Ícaro e Ricardo vai rivalizar com os personagens interpretados por Marcelo Serrado, Fabrício Boliveira e André Luiz Frambach.

A última participação de Mel Lisboa na Globo foi em Casos e Acasos (2008). Desde então, ela fez papéis em novelas da Record e participou de séries da HBO e GNT. O trabalho mais recente da atriz foi em Coisa Mais Linda, da Netflix.

A trama de Claudia Souto tem previsão de estrear no segundo semestre de 2021 e será protagonizada por Paolla Oliveira e Taís Araújo. A intérprete de Jeiza em A Força do Querer será uma dublê de ação, e a atriz que dá vida a Vitória em Amor de Mãe interpretará duas sósias –uma delas é uma empresária bem-sucedida, e a outra é massoterapeuta.