Lords of the Fallen 2 dará início à série com vários títulos

Na última terça-feira (12), a CI Games revelou ao mundo o logo e algumas das ideias que pretende trabalhar em Lords of the Fallen 2. Porém, ela já garantiu que não pretende parar por aí, tendo em vista o projeto de fazer desta uma franquia com vários títulos.

De acordo com o site GameInformer, o time da produtora está confiante na possibilidade de transformar Lords of the Fallen em uma série com vários títulos, tal como aconteceu com Sniper Ghost Warrior.

Fonte: CI Games

O primeiro game da série teve vendas relativamente boas, chegando a alcançar a marca de 3 milhões de unidades comercializadas desde o seu lançamento em 2014. Por conta disso, a Deck13, que fez o Lords of the Fallen original, está à frente desse novo projeto – que, aliás, já vem sendo desenvolvido há algum tempo.

Apesar de não haver uma menção a plataformas, é de se esperar que o novo título chegue ao PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5.