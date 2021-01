Loteca Palpites MidasSorte Grupo Interativo

O MidasSorte está lançando mais um super grupo de palpiteiros, “Loteca Palpites MidasSorte”!

Chegou a hora de enfrentarmos o desafio da Loteca, com Loteca Palpites!!! – feito para todo nós, apaixonados por futebol.

Começamos com o Concurso Loteca nº 915. Nosso grupo será formado por todos que enviarem seus palpites até as 23:59 de sexta-feira (08/01/21). Leia com atenção as regras ao final do formulário e venha brincar com a gente!

A estimativa de prêmio do Concurso Loteca nº 915 é de R$ 1.000.000,00!

[se estiver acessando pelo celular, vire o aparelho na horizontal]

Carregando…

Regras do Desafio Loteca:

01. Por determinação legal, apenas maiores de 18 anos podem realizar apostas nas Loterias Federais, que é o caso da Loteca. Por isso, no nosso Grupo só maiores de idade poderão enviar palpites. Palpites de menores serão desconsiderados.

02. Serão computados apenas um palpite de cada participante. E sempre o primeiro. Os demais serão desconsiderados. [Por favor. Ajude o administrador. Envie apenas 01 palpite.]

03. Solicitamos o CPF no formulário por dois motivos. O primeiro porque utilizamos esse campo como controle do envio de palpites, evitando duplicidades. A segunda razão é que, caso haja premiação, qualquer valor será pago exclusivamente em conta bancária vinculada a este CPF. Trata-se de uma questão legal e tributária importante.

04. Iremos divulgar aqui no MidasSorte o comprovante da aposta realizada e um demonstrativo dos palpiteiros e palpites enviados logo após o encerramento do período de apostas. Vocês já sabem como a transparência é um valor importante para o MidasSorte.

Assim como fazemos nas demais Loterias Caixa, Participe!

A LOTECA é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Apenas maiores de 18 anos podem apostar, conforme Art. 81, inciso VI, da lei 8.069/90. Essa Loteria oficial tem cunho social, com parte da arrecadação, sob a tutela da União, aplicada em vários setores da sociedade ( Seguridade;Educação; Cultura; Segurança Pública; Esporte). Vide tabela dessas aplicações no site da Caixa Econômica Federal.

Midassorte, o jogo por esporte!!!

Loteca Palpites MidasSorte, diversão, com possibilidade de ganhos, sem desoesas!!!