Grazi Massafera se irritou com uma fake news sobre o namoro dela com Caio Castro. Seguidores do casal acharam que eles teriam terminado após a atriz arquivar as fotos dos dois juntos no Instagram. “Vocês estão loucos”, declarou ela na madrugada desta quarta-feira (13), depois de ler que o casal havia se separado após uma viagem a Fernando de Noronha.

O blogueiro de fofoca Sidney Pedroso compartilhou uma publicação enigmática. “Fofoca cifrada. Um casal foi passar uns dias em Fernando de Noronha, mas a namorada já saiu de lá e ele ficou. Eis que a ex-affair do boy está por lá e muitos já viram eles juntinhos por lá e tudo mais. Quem vocês acham que é nessa fofoca global? Todos conhecidos”, provocou ele.

A história foi repostada pela página do Instagram Subcelebrities, que insinuou se tratar de Grazi e Castro. “Coincidentemente, a Grazi apagou as fotos com o Caio. Será que tem ligação?”, especulou o perfil, usando um clique dos dois artistas.

Nos comentários, a estrela se manifestou. “Vocês estão é muito loucos. Quanta criatividade”, criticou Massafera. “Vocês estão passando do limite com as fake news, minha gente”, completou.

Grazi ainda aproveitou para tirar sarro da situação em seu próprio perfil no Instagram pela ferramenta Stories, em que compartilhou uma foto antiga com o namorado. “Fake news na madrugada. Gente, vamos dormir. Terminei agora The Crown, que série maravilhosa”, brincou a empresária, fazendo referência à atração da Netflix.

Recentemente, Caio Castro também debochou de uma notícia falsa sobre ter terminado o relacionamento.

“Os desocupados acham que só porque tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de pôr, separou! Puta que pariu, Caio Castro [risos]. Drástica tem que ser a minha paciência [risos]”, ironizou ele, referindo-se ao título da notícia que dizia que Grazi teria tomado uma “decisão drástica” após saber do flagra.

O . publicou em primeira mão que Grazi Massafera e Caio Castro foram flagrados aos beijos na festa de aniversário de Luciano Huck no dia 3 de setembro de 2019. Inicialmente, os artistas tentaram despistar o romance, mas não se desgrudaram mais.

Confira as publicações: