Luan, do Palmeiras, evita falar das finais e avalia jogo contra o Flamengo

Nesta quarta-feira, o zagueiro Luan, do Palmeiras, concedeu entrevista coletiva. O jogador foi muito questionado sobre o foco do clube na temporada, uma vez que disputa as finais da Libertadores e Copa do Brasil, além de ainda estar vivo na briga pelo Brasileirão. O defensor afirmou que o foco da equipe sempre será o próximo jogo.

“O Abel é muito claro nas entrevistas dele. E posso garantir que tudo que ele fala é verdade. A gente entra em campo pensando em mais três pontos. No final, a gente soma e vê onde vai dar. Em relação às finais, tivemos o mérito de chegar nelas, mas não é o tempo de pensar nelas ainda. Nosso foco é sempre no próximo jogo”.

Fala, meu zagueiro! 🐷🗣️ Acompanhe a coletiva de Luan em tempo real 👇#AvantiPalestra https://t.co/TRq9wCNgGC — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) January 20, 2021

Como o assunto e foco do atleta é a partida seguinte, o Flamengo virou tema. Grandes rivais nas disputas por títulos nos últimos anos, paulistas e cariocas medem forças nesta quinta, em Brasília. E todo este histórico recente vem tomando conta do clima pré-jogo. Perguntado sobre isso, o camisa 13 afirmou que isso não influencia.

“Cada jogo é uma história. O Flamengo é uma grande equipe, que vem se reforçando nos últimos anos. Rival direto do Palmeiras brigando por títulos, e é sempre bom jogar jogos assim. Nós vamos tentar fazer um bom jogo e impor nosso ritmo. Independente do adversário a gente tem que ser Palmeiras”.