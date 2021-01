Luan e mais nove testam positivo e são isolados

O Corinthians confirmou na manhã desta quarta-feira (27) um novo surto de COVID-19 no elenco. Segundo comunicado do clube, dez jogadores restaram positivo após a realização de novos testes RT-PCR e cumprirão o período de isolamento previsto pelo protocolo da Confederação Brasileira de Futebol.

De acordo com o clube, testaram positivo para o novo coronavírus Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Ainda segundo comunicado do Corinthians, os jogadores estão assintomáticos e já isolados para o período de quarentena, ficando de fora do treinamento no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Com isso, Vagner Mancini terá ainda mais desfalques para enfrentar o Bahia nesta quinta-feira (28), na Arena Fonte Nova. Além dos atletas que compunham o elenco e os que se recuperavam de lesão no departamento médico, o treinador anda perdeu Léo Natel e Otero, suspensos pelo cartão amarelo.

Derrotado em casa pelo Red Bull Bragantino dentro da Neo Química Arena na última segunda-feira (25), o Corinthians está na 9ª colocação do Brasileirão com 45 pontos, seis a menos que o Grêmio, primeiro time dentro do G6. O Bahia é o 17º, dentro da zona de rebaixamento.