Lucas compara brincadeira de Kerline com Alemanha de Hitler · .

Irritado com a brincadeira de Kerline Cardoso na primeira festa do Big Brother Brasil 21, Lucas Penteado comparou a atitude da sister ao regime nazista comandado por Adolf Hitler (1889-1945) na Alemanha. Nesta quinta-feira (28), o ator chamou a modelo de “dissimulada” e fez a associação com o Terceiro Reich e a política de Josef Stalin (1878-1953) na União Soviética.

“Você não é ruim de propósito, você falou: ‘Não é por mal se for’. Mas quando os caras inventaram a ideia do Terceiro Reich, quando inventaram a ideia de…”, afirmou Lucas, mas Kerline logo rebateu: “Não, aí eu acho que você está…”.

“Tô falando uma ideia absurda, não era de propósito”, tentou explicar o brother. “Nossa, você tá me comparando? Comparando a situação? Coloca um pouquinho mais de amor no peito”, pediu a loira.

No entanto, o parceiro de Nego Di seguiu com a sua argumentação: “Quando Stalin fez aquele massacre lá, não era por mal também”. Surpresa com o discurso, Kerline reforçou o pedido para o integrante do Camarote parar com o “deboche pesado”, mas ele ignorou a fala: “Não é deboche, é sério. As pessoas não achavam que eram ruins”.

Durante a conversa, Lucas disse que passou por situações parecidas como a brincadeira da noite anterior na escola, o que reforçou a insatisfação. “Você, em si, em todos os afazeres, conversas, percebo que você é uma pessoa dissimulada. Boa sorte para quem colar do teu lado, e é isso”, opinou ele.

“Não teria a coragem de fazer o que você fez, de propósito, para te colocar em uma situação. Caso esteja errado, a gente vai descobrir, relaxa”, complementou o artista.

Confira o vídeo:

