Lucas detona no queridômetro e distribui cobras para 18 brothers · .

Lucas Penteado detonou seus colegas participantes do Big Brother Brasil 21. Nesta sexta-feira (29), o ator distribuiu emojis de cobras para 18 brothers no queridômetro — apenas o parceiro Nego Di foi salvo. A reação surpreendeu os confinados, que reclamaram da atitude do imunizado.

“Certeza que foi a mesma pessoa que deu cobra para todo mundo”, afirmou Fiuk quando descobriu o “ataque” no telão da sede. Quando o cantor viu que Lucas estava sem o emoji venenoso, ele percebeu que o parceiro do líder era o responsável pelo recado negativo: “Esse moleque”, criticou.

Minutos depois, Lucas confirmou que era o responsável pelas cobras e explicou o motivo da decisão: “Eu coloquei cobra em todo mundo. Tá todo mundo muito amor, vamos ser verdadeiros”.

Karol Conká, por sua vez, deu uma cobra para Juliette Freire. “Lógico, a pessoa tem um jeito que não gosto”, justificou a cantora para Arthur Picoli.

Confira o vídeo:

