Lucas e Nego Di ganham uma imunidade; prova durou mais de oito horas · .

Lucas Penteado e Nego Di ganharam a primeira prova de resistência do BBB21. A disputa valia uma imunidade, que será decidida entre eles com quem ficará. A prova durou mais de oito horas de duração, tendo começado às 23h50 de segunda-feira (25). A dupla derrotou Gilberto Nogueira e Sarah Andrade, últimos eliminados da competição.

A dupla do grupo Pipoca deixou a disputa após pegar um produto errado na dinâmica. Sarah chorou e se desculpou com Gilberto pelo erro. “Eu não sei porque peguei a mochila”, se justificou, sendo acalmada pelo colega. De acordo com a instrução mostrada no telão, ela deveria ter encontrado a caixa de som bluetooth.

Durante a disputa, Lucas e Nego mostraram afinidade e entrosamento. Os dois começaram a cantar juntos assim que o sol nasceu para se manterem acordados e se abraçaram emocionados ao perceber que haviam ganhado.

O humorista, no entanto, não entendeu que os dois precisarão decidir com quem fica a imunidade. “Quem ganhar está imune”, concluiu, mas Lucas discordou. “Ele [Tiago Leifert] disse que a prova valia uma imunidade”, lembrou o ator, deixando Nego confuso.

A decisão ainda dependerá da prova do líder e do anjo, que também valem imunidade na primeira semana de confinamento. Já estão livres do paredão Fiuk, Viih Tube, Juliette Freire, Lumena Aleluia, Projota e Arthur Picoli, por votação do público.

Como funcionou a prova

Os competidores se dividiram em sete duplas. O objetivo principal da prova por imunidade era ficar em pé em uma base estreita, cumprindo um circuito quando acionados. Antes de entrarem no campo de atividades, os brothers assistiram a um vídeo com a explicação.

“Cada dupla deverá permanecer na sua base, quando a campainha tocar é hora da entrega. No telão vão aparecer a cor do colete [vermelho ou branco] da vez, o produto da entrega e o tempo dessa entrega”, informou Tiago Leifert.

“Somente o jogador que estiver com a cor correspondente poderá sair para fazer a entrega, encontrar o produto corresponde à entrega, entregar o produto na casinha corresponde ao seu número, antes que o tempo termine. Depois o jogador deve voltar para a sua base e aguardar a sua próxima vez”, ressaltou.

A ordem de eliminação da prova foi: Caio Afiune e Rodolffo Matthaus; Camilla de Lucas e Carla Diaz; Karol Conká e Arcrebiano Araújo, Thaís Braz e João Luiz, e Pocah e Kerline Cardoso.