Lucas leva chacoalhada de Lumena e ameaça deixar a casa · .

Lucas Penteado gerou revolta durante a festa Herança Africana na madrugada deste sábado (30), na casa do BBB21, e levou uma chacoalhada de Lumena Aleluia depois de arrumar confusão, chorar e discutir com vários participantes. A psicóloga tentou convencê-lo de que ele não deveria desperdiçar a oportunidade de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão e estava gerando mal-estar na casa. A prensa da sister fez o ator arrumar as malas para desistir do programa.

“Lucas, eu sou mulher, uma mulher preta que já passou por tudo que você tá passando e eu estou gastando a minha energia vital te mandando um papo reto. Te mandando um papo reto porque você está perdendo energias se expondo a coisas que você não precisa”, disse.

“A minha dor não é por mim não, é por você e pela sua mãe. É num grau que a maioria das pessoas aqui não vai entender, mas porque você está perdendo a chance de fazer uma jornada muito bonita e fazendo caminhos tortos”, completou.

Lucas tentou se explicar, mas a sister se irritou: “Eu vim para aqui para me divertir e você tá me fazendo sofrer, porque eu me preocupo com você, caralho. Eu me preocupo com você. Eu vim aqui pra ser feliz, eu não vim por porra de dinheiro. Eu não sou pobre, mano, de verdade”.

Indignada com o comportamento do brother, ela continuou seu desabafo: “Mas você poderia ganhar isso aqui se você pudesse fazer uma jornada honrosa, bonita, orgulhosa e você tá me fazendo sofrer preocupada com você, porque eu sei que você merece isso, mas com dignidade, ombridade, responsabilidade, cuidado. Eu sei que você tem as suas convicções, mas está me fazendo me sofrer. Se organize, se cuide”.

O caldo entornou de vez quando Lucas fez pouco dos conselhos da amiga. “Faz teu jogo”, respondeu ele. Lumena ficou revoltada e foi para cima do ator. “Quem tá falando de jogo aqui?”, gritou, antes de Arcrebiano aparecer para apartar. Depois da briga, Lucas foi para o quarto, fez as malas e ameaçou abandonar o programa.

A confusão começou depois que o ator confessou aos demais participantes que fingiu estar bêbado durante a celebração para saber quem estava do lado dele no jogo.

Camilla de Lucas se revoltou com o a atitude do brother e o acusou de fazer teatro. Irritada, ela disse que agora irá fazê-lo saber quem ela é.

“Você é um otário. Você fez um teatro maravilhoso. Prazer, Camilla de Lucas. Não era isso que você queria. Não quer? Agora você me conhecer? Disse que queria conhecer a Camilla? Agora vai acontecer. É um otário e falo mesmo. Estúpido e idiota. Gente, loucura o que aconteceu hoje. Vou falar pra todo mundo que eu não devo ter vergonha de porra nenhuma”, disparou.

Lucas ficou observando a Camilla e a questionou sobre o que havia acontecido. “O que eu fiz. Fala comigo?”. A youtuber seguiu desabafando e disse que ele se vendeu pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show.

“Eu vou falar no seu olho. R$ 1,5 milhão mostra tudo que você é. Um otário. Falou que se fingiu de bêbado. Falo mesmo, você é um otário. Tá falando que não vai me conhecer? Ah, mas você vai me conhecer. Você é um otário, você é um fingido, escroto, ridículo. Você quer R$ 1,5 milhão? Agora você vai lutar pra ganhar R$ 1,5 milhão nessa merda. Cara, muito feio o que você fez. Lucas, estou falando do fundo do coração”, completou.

Lucas seguiu gritando “o que eu fiz?” e Camilla foi levada para dentro da casa pelos brothers.

Após receber conselhos de Lumena, Arcrebiano de Araújo e Caio Afiune, Lucas guardou as malas e resolveu continuar no jogo. Ele pediu desculpas aos brothers pela confusão e disse que quem quisesse conversar, ele estaria à disposição.

