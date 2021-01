Lucas Paquetá joga bem, dá assistência e Lyon vence no Francês; veja os gols do dia na Ligue 1

O líder do Campeonato Francês começou 2021 com tudo e venceu mais uma. Nesta quarta-feira, o Lyon recebeu o Lens e o time dos brasileiros Lucas Paquetá e Bruno Guimarães venceu por 3 a 2. O primeiro teve grande atuação, dando uma assistência, enquanto o segundo, com Covid-19, não jogou.

Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Depay abriu o placar aos 38 minutos da etapa inicial após tabela com Paquetá, que teve atuação destacada mais uma vez. Steven Fortes (contra) marcou o segundo dos donos da casa e Depay, de pênalti, fez o terceiro. Lucas Paquetá, mais uma vez, iniciou a jogada. Sotoca e Doucouré fizeram para o Lens.

VEJA OUTROS RESULTADOS DO DIA

Stade Brestois 2 x 0 Nice

Lille 1 x 2 Angers



Olympique de Marselha 3 x 1 Montpellier

Reims 0 x 0 Dijon