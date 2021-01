Lucas Penteado comenta com Karol Conká: ‘Falei que voto não tem nada a ver, não divide por gênero’ | casa BBB

Lucas Penteado estava pensativo na área externa da casa quando chega Karol Conká. O brother chama a sister para conversar e diz: “Eu acho que falei asneira. Quando a gente fala do jogo e alguém entende que você está falando de outro jeito? Será que é muito ruim?”. A apresentadora escuta e responde: “Mas se você parar para analisar, na vida as coisas são assim. As pessoas sempre entendem o que elas querem entender ou o que é mais vantajoso para elas. As pessoas não fazem muito esforço para compreender o que a gente está falando” e complementa: “Mas também ficar pisando em ovos é ruim. Você mostrou a sua opinião”.