Na Festa Réveillon, Kerline deixa conversa com Pocah e Thaís e passa a bater papo com Lucas Penteado. No meio da conversa, o ator dispara: “Quer saber de um bagulho? Quero pegar você e não sei mais o que falar, é isso. Eu pego você fácil, é só você falar que sim’”. A sister desconversa e continua o assunto anterior, sobre o brother ser “o cupido” da festa. Pouco tempo depois a modelo sai, e o paulista comenta: “Tomei um a zero dela”.