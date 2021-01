Lucas Peres diz que final é “sonho de criança” e elogia entrosamento da defesa do Santos

Luan Peres, de 26 anos, terá a oportunidade de disputar pela primeira vez, neste sábado, uma final de Copa Libertadores. O zagueiro do Santos afirmou estar realizando um “sonho de criança” em entrevista nesta quinta-feira.

“É uma emoção muito grande fazer parte de algo assim. Nós trabalhamos a vida toda para chegarmos a momentos assim, a gente sonha com isso quando é criança. Hoje, estamos prestes a realizar um sonho de criança no estádio mais simbólico do Brasil, um dos mais importantes do mundo. Queremos realizar os nossos sonhos e vamos batalhar muito para conquistarmos esse título”, falou.

No Peixe desde 2019, Luan Peres elogiou o entrosamento com Pará, Lucas Veríssimo e Felipe Jonatan, que juntos formam a defesa considerada titular do Santos.

“A gente tem um entrosamento grande desde o Paulista, já fizemos muitos jogos juntos, então a gente se entende, se conhece. Temos a saída de bola, marcação e cobertura um do outro. Temos total confiança e muitas vezes conseguimos antecipar o movimento do outro. Estamos trabalhando forte essa semana para que o jogo da equipe toda seja perfeito”, afirmou.

Santos e Palmeiras entrarão em campo neste sábado, às 17h, no Maracanã, para a grande final da Libertadores.