Lucas Piazón pode trocar de clube em Portugal e reforçar o Braga

Considerado como joia nos tempos de Cotia, Piazón deixou o São Paulo cedo e rodou a Europa. Depois de nove anos e sete empréstimos pelo Chelsea, o brasileiro deve deixar o Rio Ave e reforçar o Braga – restando seis meses de contrato com o Blues.

No Rio Ave desde 2019, o brasileiro tem sido pouco aproveitado, e soma apenas 35 jogos e seis gols com a equipe lusitana. Sem jogar desde novembro, Piazón pode trocar de casa em Portugal e reforçar a equipe do Braga, segundo A Bola.

Aos 26 anos de idade, a tendência é de que o Chelsea não renove seu contrato – o vínculo termina em seis meses. Lucas Piazón colecionou passagens por Portugal, Itália, Espanha, Alemanha e Holanda