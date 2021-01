Lucas se magoa com cantada falsa de Kerline, e noite termina em treta · .

Lucas Penteado terminou a primeira festa do BBB21 aos prantos e dando trabalho aos amigos. O ator, que tentou juntar casais durante o evento, ficou magoado com uma brincadeira de Kerline Cardoso, que deu em cima dele de brincadeira para mostrar que as atitudes dele haviam deixado as meninas incomodadas. “Brincou com o meu coração”, lamentou ele.

Penteado tentou juntar Thaís Braz e Fiuk, Carla Diaz e Arcrebiano Araújo e perguntou de um em um com quem gostariam de ficar, causando desconforto principalmente entre as mulheres. Irritada com a situação, Kerline tentou virar o jogo. “E se eu quiser o cupido?”, questionou ela.

Mais tarde, quando Lucas tentou chegar em Kerline, ela revelou que só fez isso para ele se sentir tão desconfortável quanto deixou as mulheres. O ator, no entanto, ficou magoado com a brincadeira porque segundo ele, uma mulher branca nunca havia olhado para ele antes.

“Ela fez de vingança, foi na maldade. Eu tenho que me desconstruir, mas ela precisa respeitar meu espaço como homem negro”, disparou ele, chorando copiosamente. Karol Conká tentou amenizar a situação, dizendo que parecia mais grave porque ele estava alcoolizado.

Kerline se defendeu e disse que ficou decepcionada com a reação de Lucas, que a acusou até de ser racista. Após ouvir os desabafos do ator, a influenciadora digital tentou abraçá-lo para encerrar a briga, mas ele recusou o gesto e continuou chorando.

“Eu não estou entendendo nada”, afirmou Nego Di. “Está todo mundo bêbado”, resumiu Karol.

Confira alguns trechos da confusão:

Lucas e Kerline seguiram conversando. Ele fala que precisa se desconstruir, e disse que agora entende a “brincadeira” fez de volta com ele, para que ele se sentisse na mesma posição. #BBB21pic.twitter.com/BJU956GTH4

Kerline: “você é venenoso. você é tóxico.”.

Lucas: “você vai ver esse cara não agredindo o seu espaço pessoal como mulher [..], porém eu quero ver também esse espaço, como mina branca, não agredindo meu espaço como homem negro”. #BBB21pic.twitter.com/E00mIuHbuY

Karol falou da brincadeira que fez junto com Kerline com Lucas, e eles seguiram discutindo. Lucas apontou racismo e vingança da parte dele, mas que entende, porque já fez vingança por racismo. #BBB21pic.twitter.com/lRKD4hpatL

-ah, e Lucas acabou classificando ela como racista, inclusive.

-depois de tudo isso ele foi deitar e por lá chorou e falou sozinho que ela fez tudo de maldade, e que queria mandar ela “pra aquele lugar”.

-e no mais é isso. 🤔 #BBB21pic.twitter.com/E00mIuHbuY

