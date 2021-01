Lucas Veríssimo se despede do Santos na final contra o Palmeiras

Lucas Veríssimo se despedirá do Santos contra o Palmeiras neste sábado, a partir das 17h (de Brasília), no Maracanã, pela final da Libertadores da América.

O zagueiro estreou como profissional na Vila Belmiro no dia 30 de janeiro de 2016, no empate em 1 a 1 com o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista.

Desde então, Veríssimo superou a adaptação ao elenco principal e se tornou destaque do Peixe e do futebol brasileiro. A prova é a venda ao Benfica, de Portugal, por 6,5 milhões de euros (R$ 43,2 mi).

O defensor de 25 anos jogará no Benfica a partir de fevereiro, sem poder atuar no possível Mundial. Lucas Veríssimo tem 186 jogos pelo Alvinegro, com sete gols marcados, e foi formado na base do Peixe.