Lucca ressalta importância da vitória para o Fluminense

O Fluminense não mostrou um bom futebol, mas venceu o Sport. Com o resultado, os tricolores seguem próximos da zona de classificação para a Libertadores.

O gol da vitória dos donos da casa foi marcado por Lucca. O atacante ressaltou a importância dos três pontos.

“O importante foi a vitória. Era um jogo importante para a gente. Ainda mais porque estávamos vindo de um resultado doloroso. Agora é procurar ter consistência para os próximos jogos”, disse

Lucca admitiu que o Fluminense teve atuação abaixo do esperado, mas lembrou que a equipe tem o objetivo de entrar no G-6.

“Como eu falei, as vezes as coisas não saem como a gente espera. Só que o mais importante é o resultado e somar três pontos no campeonato”, declarou.

O Fluminense chegou a 46 pontos e ficou apenas dois do G-6. Os tricolores voltam a campo nesta quarta-feira, contra o Coritiba, no Couto Pereira.