Luccas Claro exalta vitória do Fluminense no clássico

O Fluminense conquistou vitória heroica ao virar a partida sobre o Flamengo, no Maracanã. O triunfo acabou com a série de maus resultados dos tricolores após a saída do técnico Odair Hellmann.

O zagueiro Luccas Claro foi o responsável pelo empate do Fluminense no início do segundo tempo. O jogador destacou a dificuldade em buscar o resultado.

“Saímos atrás. Um jogo que já é difícil contra o Flamengo quando está 0 a 0. Em situação adversa fica mais ainda. No segundo tempo lutamos muito e jogamos com muita garra, o que já estava tendo, mas jogando mais, colocando mais a bola no chão, acreditando até o final. Foi uma vitória grandiosa e merecida. Fizemos um grande jogo”, disse.

O defensor exaltou a postura da equipe, principalmente no segundo tempo. Luccas Claro afirmou que o foco segue sendo a classificação para a Libertadores.

“Fico mais feliz pela entrega e garra. Às vezes não conseguíamos jogar e não paramos de lutar. Voltamos a vencer e continuamos na briga em busca do nosso objetivo e acredito que no fim do Brasileiro vamos estar festejando a classificação para a Libertadores”, declarou.

O Fluminense terá uma semana para trabalhar, pois só volta a campo na próxima quarta-feira, quando viaja para enfrentar o Corinthians, em São Paulo.