Luciano corre no gramado, mas deve ser desfalque contra o Athletico; veja provável escalação do São Paulo

O São Paulo deve ter o desfalque do atacante Luciano para o confronto diante do Athletico, às 16h, no próximo domingo, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Se recuperando de uma lesão no Cisto de Baker, o camisa 11 segue os tratamentos e dão deve atuar.

No treinamento desta sexta-feira, ele correu em volta do gramado mas não participou das atividades com os companheiros de equipe. Ele também realizou trabalhos no Reffis. O São Paulo vê uma evolução na recuperação do jogador, mas pequena para conseguir jogar na próxima rodada.

Quem deve ser o se substituto no ataque é Tchê Tchê. Segundo informações do ‘GE’, o volante treinou no ataque e tem chance de começar jogando, assim como foi na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no Morumbi. Ele volta de suspensão nesta rodada após ficar de fora na derrota para o Santos.

Quem também volta de suspensão é o zagueiro Bruno Alves, que deve voltar ao time e formar a dupla de zaga com Arboleda. Uma provável escalação tem: Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Tchê Tchê e Brenner.

O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos conquistados, três a menos que o vice-líder Internacional. O Tricolor vem de duas derrotas seguidas, para Red Bull Bragantino (4 a 2) e Santos (1a 0) e busca se recuperar na competição nacional.