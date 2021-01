Luciano realiza parte do treino do São Paulo e segue como dúvida para o San-São

Após ser goleado pelo RB Bragantino na quarta-feira e descansar na quinta, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta sexta-feira. Agora, o foco do grupo passar a ser o clássico contra o Santos, pela 29ª rodada do nacional, no Morumbi, às 16h (de Brasília).

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, Luciano, que se recupera de um inchaço no joelho, participou de apenas uma parte das atividades desta tarde e segue como dúvida. O atacante Pablo, por sua vez, treinou normalmente e pode ser uma novidade para o San-São.

Já o volante Luan é reforço certo para Fernando Diniz. O meio-campista, que estava suspenso na última rodada, vem sendo um dos principais jogadores do clube na temporada, com um ótimo poder de marcação e muita qualidade na saída de bola, fundamento que foi crucial para a derrota em Bragança Paulista.

Em contrapartida, Tchê Tchê, que está suspenso após receber cartão vermelho na última quarta-feira, e Bruno Alves, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, são desfalques.

A vitória diante do Santos é crucial para que o São Paulo permaneça com folga na liderança do Campeonato Brasileiro. No momento, o time é o líder do torneio, com 56 pontos, seis a mais que o vice-líder Internacional, enquanto o Peixe está em oitavo, com 39.