Luciano trabalha em folga do elenco e corre contra o tempo para reforçar o São Paulo

A segunda-feira foi de folga para o elenco do São Paulo após a derrota para o Santos no clássico do último domingo, no Morumbi. Mas, para Luciano, o dia foi de bastante trabalho no CT da Barra Funda, onde o jogador vem realizando tratamento intensivo para voltar à equipe comandada por Fernando Diniz.

Artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com 12 gols, Luciano vem sendo desfalque desde o confronto com o Fluminense, no último dia 26 de dezembro. Por causa de uma inflamação no joelho, decorrente de um cisto de Baker que acabou estourando e espalhando um líquido na região, o camisa 11 tricolor assiste à derrocada da sua equipe do lado de fora dos gramados, mas a espera pode estar no fim.

O departamento médico vem travando uma corrida contra o tempo par devolver Luciano à comissão técnica o mais rápido possível. O jogador, que já chegou a fazer tratamento em dois períodos, ainda sente dores no local da inflamação e entrou nesta segunda-feira em sua terceira semana de recuperação, período que parece uma eternidade para o técnico Fernando Diniz.

“O Luciano é um jogador que tem muita criatividade, tem se tornado um dos nossos diferenciais e é um jogador que faz muito gol, nível de confiança muito alto desde que chegou aqui. Jogador que faz falta por conta do nível de confiança que tem”, afirmou o técnico do São Paulo.

Sem Luciano, Fernando Diniz já apostou em Tchê Tchê, Vitor Bueno e Pablo como opções, mas nenhum desses jogadores conseguiu corresponder às expectativas nos últimos jogos, em que o São Paulo foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio, goleado para o Red Bull Bragantino e derrotado para o time reserva do Santos.

Cada vez menos distante dos concorrentes na liderança do Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa voltar a vencer no próximo domingo, quando enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Resta saber se Luciano, enfim, voltará para reforçar o Tricolor no momento mais decisivo da temporada.