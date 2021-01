Luciano treina, mas ainda é dúvida para clássico contra o Santos

O São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (08), no CT da Barra Funda, após a derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano, que foi desfalque na partida diante do Massa Bruta, participou de parte do treinamento e segue como dúvida.

Quem deve retornar é o atacante Pablo, que se recupera de uma lesão na coxa e realizou todo o treinamento junto com os companheiros. Com isso, ele deve ter condições para enfrentar o Santos, no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi, pelo Brasileirão.

Quem também treinou no CT da Barra Funda foi Juanfran. O espanhol, que não jogou a última partida por problemas particulares, não deve ser problema para o San-São. Arboleda, que ficou no banco por fadiga muscular, treinou normalmente e também está à disposição.

Quem também volta é o volante Luan, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Os desfalques são Bruno Alves e Tchê Tchê, suspensos.

Com isso, uma provável escalação tem: Volpi, Juanfran, Diego Costa (Léo), Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno (Luciano) e Brenner.