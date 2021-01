Lúcifer manda erguer a torre de Babel para afrontar Deus; veja fotos · .

Lúcifer (Igor Rickli) voltará a corromper a humanidade para ela se voltar contra Deus em Gênesis. O anjo caído se aproveitará da fraqueza de Semíramis (Francisca Queiroz) para manipular Ninrode (Pablo Morais) e o povo da Babilônia a construir uma torre a fim de atingirem o céu e confrontarem o Criador –eles serão castigados pela fúria divina na próxima quarta (3) na novela da Record.

A terceira fase do folhetim apostará mais uma vez em efeitos especiais para repetir o recorde de audiência alcançado pelas sequências do dilúvio na quarta-feira (27). O folhetim de Camilo Pellegrini, Stephanie Ribeiro e Raphaela Castro chegou a ultrapassar a reprise de Malhação: Sonhos (2014) por décimos –marcou 17,4 pontos contra 17,2 da produção global.

Os capítulos anteriores, aliás, já deixaram claro que os seres humanos voltaram a se afastar da presença divina quando Cam (Vinícius Redd) rompeu relações com o pai Noé (Oscar Magrini) depois de sobreviver ao dilúvio. São justamente os descendentes do jovem e da mulher Tali (Clara Niin) que darão ouvidos ao antagonista vivido por Igor Rickli.

Depois de tentar Eva (Juliana Boller) e insuflar Zeno (Leonardo Medeiros), o sete-peles explorará a insegurança da vilã de Francisca Queiroz para provocar Deus. A personagem, que aparece apenas em notas de rodapé da Bíblia Cristã, é mais uma liberdade poética que os roteiristas encontraram para tornar a história menos engessada.

Semíramis arrastará o herdeiro interpretado por Pablo Morais para o abismo e, para isso, se colocará contra Gomer (Giuseppe Oristânio) e Liba (Pâmela Tomé) –que representam a “voz da consciência” do protagonista. Sob influência diabólica, ela também exigirá ser cultuada como uma deusa pelos habitantes de Babel e retratada como tal em estátuas.

“Ela não tem limites algum. É uma mulher capaz de usar o próprio filho para ter destaque e soberania naquela sociedade. Ela é cruel mesmo, capaz de matar e torturar por motivos banais”, ressalta a intérprete em comunicado enviado pela Record à imprensa.

A rede de Edir Macedo, aliás, não economizará em computação gráfica para retratar a torre em toda a sua grandiosidade. A construção reproduzida no Casablanca Estúdios, no Rio de Janeiro, ganhará andares a cada capítulo até chegar aos 15 pavimentos antes do grand finale –o canal também gravou sequências em Ouarzazate, no Marrocos.

Veja fotos de Torre de Babel, a terceira fase de Gênesis:

Construção da torre de Babel

Construção da torre de Babel

Tarsis (Saulo Rodrigues) no folhetim bíblico Semíramis (Francisca Queiroz) e Ninrode (Pablo Morais)

Pablo Morais interpreta Ninrode em Gênesis

