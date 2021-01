Luiz Adriano é o primeiro jogador do Palmeiras desde 1967 a marcar em três Derbys seguidos

Luiz Adriano foi um dos principais destaques da goleada do Palmeiras sobre o Corinthians, na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante participou dos quatro gols alviverdes, com duas bolas na rede, uma assistência e puxando a marcação para Raphael Veiga abrir o placar, Além da grande atuação, o camisa 10 também se tornou o primeiro jogador do Verdão a marcar em três Derbys consecutivos desde 1967.

Antes do clássico pelo segundo turno do Brasileirão, Luiz Adriano já havia marcado na vitória por 2 a 0 na Neo Química Arena, em partida válida pelo primeiro turno. No duelo anterior, que terminou em 1 a 1, no Allianz Parque, o atacante também fez gol. Na ocasião, o Palmeiras ainda acabou campeão paulista após superar o rival nos pênaltis.

O último atleta palmeirense que marcou em três Derbys consecutivos foi César Maluco, há 53 anos atrás. O ídolo alviverde balançou as redes contra o Corinthians no empate em 2 a 2 no dia 25 de maio, na vitória por 1 a 0 em 4 de junho e a derrota por 2 a 1 em 30 de julho de 1967.

Com os dois tentos na segunda-feira, Luiz Adriano também se isolou, mais uma vez, como artilheiro do Verdão na temporada. Com 20 gols marcados, o centroavante deixou Willian para atrás, que anotou 18. Raphael Veiga, que também deixou sua marca duas vezes contra o Corinthians, também chegou aos 18 gols.

Luiz Adriano e Veiga, inclusive, são os únicos dois jogadores do Palmeiras que marcaram em todas as competições na atual temporada. Com nove e dez gols marcados no Campeonato Brasileiro, respectivamente, ambos são os goleadores do clube na competição.

Por fim, o camisa 10 melhorou sua média de tentos no Allianz Parque, a melhor da história da arena. Com 13 gols em 24 partidas, Luiz Adriano possui uma média de 0,54 bolas na rede por jogo no estádio palmeirense. O segundo colocado no quesito é Miguel Borja, que marcou 19 em 50 confrontos e possui média de 0,38.