Luiz Felipe Scolari não é mais técnico do Cruzeiro

Nesta segunda-feira, o Cruzeiro anunciou que o técnico Luiz Felipe Scolari está deixando o clube. O desligamento do treinador com o clube foi feito em comum acordo entre ambas as partes. Em nota oficial, a Raposa agradeceu Felipão pela segunda passagem à frente da equipe.

Quando assumiu o time, no pior momento de sua história, a missão de Scolari era, primeiramente, livrar o time do rebaixamento para a Série C, objetivo alcançado. O que viria a seguir, era a briga pelo acesso à elite do futebol nacional. Entretanto, após um breve momento de crescente, a equipe voltou a sofrer com salários atrasados, o que gerou um grande desconforto por parte do elenco e também do treinador.

Comunicado – Luiz Felipe Scolari Saiba mais: https://t.co/WhZeuULDA8 pic.twitter.com/peSQypL4IC — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 25, 2021

Felipão deixa o Cruzeiro garantido na Série B de 2021. O clube, por meio da nota oficial, diz que o técnico cumpriu a importante missão de recuperar o time na competição. Somando as duas passagens, o pentacampeão esteve à beira do gramado em 96 oportunidades. Nesta última, foram 21 jogos, com nove vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Luiz Felipe Scolari foi o quatro treinador da Raposa na temporada 2020. Antes dele, Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco passaram pelo clube, todos sem atingir as expectativas para o pior ano da história da instituição.

Confira a nota oficial do Cruzeiro

“O Cruzeiro Esporte Clube e Luiz Felipe Scolari decidiram, em consenso, terminar a segunda passagem do treinador multicampeão pela Raposa.

Colaborando com o Clube em seu momento mais desafiador na história, Scolari e sua comissão técnica cumpriram a importante missão de recuperar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, tendo dirigido a equipe celeste em 21 partidas, somando nove vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Considerando as duas passagens, Luiz Felipe Scolari dirigiu o Cruzeiro em 96 partidas, obtendo 49 vitórias, 31 empates e 16 derrotas.

O Cruzeiro agradece e reconhece todo o trabalho, dedicação e profissionalismo de Felipão e seu staff para com o Clube neste momento importante, e deseja toda sorte e felicidade ao técnico campeão do mundo e sua comissão”.