Lumena dispara para Juliette: ‘Segure a onda’ | casa BBB

Na sequência, Lumena expõe para sister o que a incomodou: “Respire, se escute. Eu sei que tem milhões de pessoas que você quer falar, mas primeiro se escute. É o primeiro desafio desse jogo. Não são as pessoas te escutarem, é você se escutar”.

Juliette pede para Lumena desabafar, mas a psicóloga responde: “Você não precisa dizer o que eu preciso fazer”, afirma ela, que segue: “Eu estou aqui, de verdade, controlando as minhas emoções. Uma premissa básica para mim, nessa primeira semana, é entender. Velho, eu vou respeitar, são 20 pessoas”.

Lumena afirma: “Você me tirou o direito de expressar os meus verdadeiros sentimentos para com as pessoas. Eu queria dar coração, mas pensei que ainda tinha uma pessoa lá fora. Todo mundo tem emoção aqui, mas segure a onda um pouquinho”. Juliette afirma: “Eu vou segurar”.