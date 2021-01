Lumena diz que está ansiosa para contar sobre indicação para Paredão | casa BBB

A também DJ afirma que está ansiosa para contar para Gilberto: “Eu estou aqui ansiosa, porque eu já estou querendo te contar, já me identifiquei, quero ser sua aliada, quero ser tudo, mas foi coletivamente que a gente decidiu”. O doutorando em Economia pergunta se tem relação com a ida dos seis participantes para a Casa dos Imunes e Lumena afirma: “Tem a ver com a consequência de a gente ter ido para lá. Tem a parte chata”.