Lupin: quando estreia a 2ª temporada da série da Netflix?

A série francesa Lupin estreou na Netflix no dia 8 de janeiro e tem sido um verdadeiro sucesso de audiência na plataforma. O programa acompanha um ladrão profissional chamado Assane Diop, interpretado pelo ator Omar Sy (Intocáveis), um agente de limpeza do Museu do Louvre que planeja um grande assalto.

Apesar do sucesso de público, houve quem reclamou da Netflix pelo fato de a produção contar com apenas cinco episódios em sua primeira temporada — ou primeira “parte” como é definido pelo streaming.

Tão logo os episódios foram maratonados, surgiu a questão: quando estreia a 2ª temporada de Lupin na Netflix?

A boa notícia para o público é que, ao indicar que Lupin teve apenas a “1ª parte” lançada, a Netflix dá a entender que a 2ª parte já tenha sido encomendada — ou até mesmo produzida — para a conclusão da 1ª temporada, com possivelmente mais 5 episódios. O serviço de streaming tem feito isso com várias outras produções, como O Mundo Sombrio de Sabrina e Lucifer, por exemplo, dividindo a temporada ao meio.

Considerando o histórico dessa estratégia da Netflix, a “parte 2” de suas produções costumam ser lançadas entre três e seis meses após a primeira. Sendo assim, podemos aguardar que os novos episódios de Lupin devam ser disponibilizados para o público entre abril e julho de 2021.

O episódio 5 dessa primeira parte terminou com um grande gancho para que a trama dos próximos capítulos continue intensa e bem movimentada. Agora só nos resta aguardar a confirmação da Netflix.

Já assistiu Lupin? O que você achou? E o que você espera da parte 2? Comente!