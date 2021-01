Lupin: série supera audiência de Bridgerton e de O Gambito da Rainha

A série Lupin, lançada na Netflix em 8 de janeiro, já foi assistida por 70 milhões de assinantes no mundo todo. Com esse número, a produção francesa supera os dados divulgados recentemente de Bridgerton, vista por 63 milhões, e O Gambito da Rainha, minissérie mais assistida até o momento da plataforma, com 62 milhões de visualizações.

Desde seu lançamento, Lupin figura no famigerado Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. A série, protagonizada por Omar Sy, tem inspiração direta na literatura policial clássica para a criação de sua trama. Na história, conhecemos Assane Diop, um homem com sede de vingança que usa o famoso mestre do disfarce Arsène Lupin como sua principal inspiração para cometer alguns crimes.

(Reprodução)Fonte: Netflix

A 1ª temporada de Lupin foi dividida em duas partes. Dessa forma, apenas cinco episódios foram lançados até agora. Como todos eles possuem uma atmosfera eletrizante, o sucesso pode ser justificado pela curiosidade aguçada entre o público. Vale destacar que, no site Rotten Tomatoes, que avalia as impressões de seus usuários e críticos, a série Lupin tem 93% de aprovação.

Criada por George Kay com colaboração de François Uzan, os roteiros da produção da Netflix propõem uma adaptação contemporânea da obra de Maurice LeBlanc, que criou o personagem Lupin em 1905. Diversas outras produções foram criadas com base em seus romances, incluindo uma animação feita no Studio Ghibli e dirigida por Hayao Miyazaki.

Após ter os dados da audiência de Lupin divulgados, Omar Sy aproveitou para agradecer o público da série de forma oficial por meio de suas redes sociais. No Twitter, o ator escreveu que 70 milhões de espectadores era muita loucura.

70 millions, that’s insane!! ??

So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !

That wouldn’t have been possible without you. ????

Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ

— Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021