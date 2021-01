Lupin: veja vídeo divertido que mostra bastidores da série da Netflix

Recentemente, a Netflix divulgou um novo vídeo para mostrar aos seus assinantes alguns detalhes dos bastidores da série Lupin, protagonizada por Omar Sy, que estreou na semana passada. A produção francesa é inspirada no personagem clássico Arsene Lupin, de Maurice LeBlanc.

Até o momento, apenas a primeira parte da série foi disponibilizada ao público, contando com cinco episódios repletos de ação, drama e tensões na medida certa. Além de Omar Sy, o elenco ainda conta com Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Hervé Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy e Fargass Assandé.

Segundo o diretor Louis Leterrier e o roteirista George Kay, Lupin é um personagem fantástico com diversas nuances e com uma classe impressionante. “É um ladrão muito carismático”, comentou Kay, no mesmo vídeo que mostra diversas cenas dos bastidores.

Pelas imagens, também é possível que o público perceba o quão grandiosa é a realização de uma produção audiovisual repleta de nuances dramáticas e personagens interessantes.

Confira o vídeo completo:

Saiba mais sobre a série Lupin, da Netflix

A trama de Lupin conta a história de Assane Diop (Omar Sy), único filho de um imigrante senegalês, que veio à França em busca de uma vida melhor para seu filho.

Depois de uma acusação grave feita no passado envolvendo uma joia bastante preciosa, Diop quer se vingar da precoce morte de seu pai, que se matou em uma prisão.

O personagem, então, se inspira em um famigerado personagem clássico da literatura para conquistar seus objetivos. Para isso, ele precisa contar com seu carisma e esperteza, se infiltrando no meio da família que jogou seu pai na cadeia e se disfarçando de uma forma genial.

Resta-nos, portanto, aguardar o lançamento da segunda parte de Lupin na Netflix.