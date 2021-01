Gloria Maria comemora nesta segunda (4) um aniversário marcante: faz um ano que ela foi internada com infecção pulmonar. O problema de saúde foi mantido em segredo, e a apresentadora só o revelou agora. Ela contou que passou semanas “lutando pela vida” e agradeceu por sua saúde.

Em um post no Instagram, a jornalista (que nunca revela sua idade) contou que, após sofrer com um tumor cerebral e passar por uma cirurgia de emergência em novembro de 2019, enfrentou outro susto no início do ano passado.

“Feliz e agradecida por estar vivendo com toda plenitude essa primeira segunda feira de 2021. Hoje, 4 de janeiro, exatamente um ano atrás, depois da cirurgia no cérebro, voltei a ser internada com uma infecção pulmonar!”, revelou.

Segundo Gloria, pouquíssimas pessoas de seu convívio ficaram sabendo desse problema. “Mas foram mais duas semanas lutando como uma guerreira pela vida! Graças a Deus venci! Uma bênção! Obrigada também a vocês que dividem comigo esse espaço e torceram tanto!”, celebrou.

Gloria Maria passou a virada de 2020 para 2021 com as duas filhas, numa casa de praia. No último dia 29, ela comandou, ao lado de Sandra Annenberg, a Retrospectiva 2020 do Jornalismo da Globo.

Confira o post da apresentadora: