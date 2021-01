Luxa afirma que enfrentar River e Boca sem torcida será vantajoso para Palmeiras e Santos

Palmeiras e Santos entram em campo pelas semifinais da Libertadores nesta semana. Enquanto o Palestra enfrenta o River Plate, o Peixe encara o Boca Juniors. Ambos os confrontos terão o jogo de ida disputado em Buenos Aires, na Argentina, e não contarão com a presença de torcedores por conta da pandemia da covid-19.

Para Vanderlei Luxemburgo, a realização das partidas com as arquibancadas vazias representa algo vantajoso para os times brasileiros. O novo técnico do Vasco destacou que “a torcida argentina é sempre complicada” e ainda ressaltou que decidir a classificação dentro de casa é benéfico para as equipes nacionais.

“Com certeza (leva vantagem). A torcida argentina é sempre complicada. Nós estamos falando de dois clubes tradicionais, que são River e Boca, e a torcida os fortalece muito. Jogar o segundo jogo em casa vai ser muito bom para os brasileiros”, disse o treinador ao SporTV.

O primeiro jogo entre Palmeiras e River acontece nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Libertadores de América. Já o duelo inicial entre Santos e Boca Juniors será na quarta, às 19h15, em La Bombonera.