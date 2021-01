Luxa justifica entrada Benítez no intervalo de Vasco e Coritiba

O Vasco sofreu um revés diante do Coritiba no último sábado, quando foi derrotado por 1 a 0, em São Januário. Na partida, Vanderlei Luxemburgo só colocou Martín Benítez em campo no intervalo, mas o atleta teve dificuldades e não rendeu o esperado.

O treinador vinha sendo pressionado a escalar o meia desde o início, mas insistiu que ele ainda não está em condições. Benítez não atuava desde 13 de dezembro, quando o Vasco empatou com o Fluminense, em São Januário. Uma lesão na panturrilha tirou o meia dos últimos jogos de 2020.

“Pessoal estava reclamando, porque tinha que começar jogando com ele, mas ficou claro e evidente que ele precisa de mais jogo. A gente não tem como levar 15 dias para preparar o jogador, porque não dá tempo, não tem como”, afirmou Luxa após a partida.

“Eu acho que ele ainda não tem condições de jogar 90 minutos, e a intensidade é muito grande”, completou.

O elenco Cruzmaltino se reapresentou na tarde desta segunda-feira e terá apenas dois dias para se preparar para a próxima partida, pois na quarta-feira visita o Bragantino.

Portanto, ao que tudo indica, Benítez deve continuar no banco e entrar durante o jogo.

“Ficou claro que ele precisa de mais jogo. Você não tem como levar 15 dias preparando o jogador, porque não dá tempo. Você tem que usar o jogador, como usei. Vamos ver agora na representação para ver como vamos preparar o time para quarta-feira. Vamos ver o que podemos fazer”, disse Luxemburgo.

Mas o meia argentino não é o único problema para o treinador, que terá duas baixas confirmadas. Henrique, expulso contra o Coxa, e Bruno Gomes, que recebeu o terceiro amarelo, cumprirão suspensão.

Andrey, Marcos Júnior e Caio Lopes disputam a vaga no meio, enquanto Neto Borges deve entrar na lateral-esquerda.

O Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), às 21h30.