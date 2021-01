Luxa vê Palmeiras em evolução com Abel e destaca Danilo e Raphael Veiga

Demitido em meados de outubro, o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que o Palmeiras evoluiu desde que o português Abel Ferreira assumiu o comando do clube. Em sua visão, os principais responsáveis por este crescimento são os meio-campistas Danilo e Rapahel Veiga.

“Eu vejo o Palmeiras com a mesma característica, se você pegar vai ter um jogador do lado esquerdo, do direito, no meio e os volantes. Gira em torno de um momento bom, onde as coisas estão acontecendo e um jogador está desequilibrando, que é o Rapahel Veiga. Ele começou a encaixar e sua qualidade a sobressair”, disse em entrevista ao SporTV.

“Como um todo, o Palmeiras evoluiu, está em um outro momento, diferente daquele que estava comigo. Uma coisa importante que aconteceu foi a efetivação do Danilo como primeiro volante. Ele tem uma qualidade que um primeiro volante precisa ter. Além da dinâmica, quando rouba a bola, ele acha a frente com uma facilidade muito grande e isso é fundamental”, completou.

Em contrapartida, o atual comandante do Vasco ressaltou que o fato de o Verdão estar na semifinal da Libertadores e na decisão da Copa do Brasil se deve também ao seu trabalho no comando do time alviverde desde o início do ano.

“No Palmeiras, fui campeão paulista, que era o nosso grande objetivo, e deixei o time pronto para ser primeiro colocado na Libertadores e para entrar na Copa do Brasil. O elenco não era grande, isso era uma grande mentira da imprensa. Eu tinha 12 jogadores das categorias de base e o grupo era de 28/29 atletas”, contou.

Luxa deixou o cargo após um retrospecto de 18 vitórias, 15 empates e cinco derrotas, com 54 gols marcados e 28 sofridos ao longo desta temporada.

O Palmeiras chegou a passar 20 jogos consecutivos sem derrotas (10 vitórias e 10 empates), mas teve rendimento decepcionante na maioria deles. Antes apontada como ponto de sustentação para o trabalho de Luxemburgo, a sequência ruiu diante do Botafogo e a crise se instalou com os tropeços contra São Paulo e Coritiba.